От каких болезней спасает молоко – исследование

Испанские ученые заявили, что доступный напиток играет важную роль в профилактике серьезных заболеваний.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что умеренное потребление молока и его производных продуктов помогает снизить риск развития некоторых серьезных заболеваний.

Как пишет РИА Новости, специалисты проанализировали 14 работ о профилактических свойствах молока.

Оказалось, что потребление нежирной молочной продукции — к примеру, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.

При этом исследование показало, что молоко не защищает от остеопоротических переломов или переломов бедра, но укрепляет позвонки.

Выводы испанских ученых прокомментировала главный врач московского медицинского центра "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Риммы Мойсенко. Она отметила, что есть категория людей, которые не переносят лактозу, однако переносят казеин.

"Этой категории людей можно употреблять безлактозные кисломолочные продукты: творог, йогурты, кефир", — сказала Мойсенко в эфире радио Sputnik.

Врач также рассказала, при каких заболеваниях полезно употреблять эти продукты.

"Кисломолочная палочка улучшает микрофлору кишечника, подходит для людей, склонных к атеросклерозу, инсульту, инфаркту. Кисломолочные продукты дают возможность улучшить состояние костного обмена, так как там присутствует кальций", — отметила врач-диетолог.

Однако если есть непереносимость этих продуктов питания, кальций будет вымываться из костной ткани.

"В этом случае молоко и молочные продукты лучше отменить, а кальций получать из других продуктов питания", — сказала Мойсенко.

При этом она не согласна с выводами ученых о том, что риск развития ряда заболеваний снижают молочные продукты исключительно с низким содержанием жира.

"Молоко должно иметь среднюю жирность — 2,5%. Творог должен иметь нормальную жирность — от 5 до 9%, тогда тот же кальций будет усваиваться. И тогда можно говорить о пользе этих продуктов", — сказала врач-диетолог.

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