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Работа отдела кадров

Не женское дело: Минтруда РФ доработает список "мужских профессий"

© Sputnik / Михаил Мордасов
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации не подтвердило данные СМИ о новом перечне запрещенных и разрешенных для женщин должностей и видов работ. Разработка соответствующего приказа еще продолжается.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Минтруда РФ отреагировали на сообщения ряда СМИ об утверждении нового перечня запрещенных для женщин профессий. В ведомстве подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросе еще нет.

"В настоящее время Минтруда России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", - говориться на сайте министерства.

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Главными критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия. В то же время в министерстве напомнили, что при создании безопасных условий труда работодатель может без ограничений привлекать к труду женщин в рамках действующих норм и законодательных актов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минтруда составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин. Документ якобы должен был вступить в силу с 2021 года.

Теги:
Министерство занятости и трудовых отношений, Россия, закон, женщина, профессия



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