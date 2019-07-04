Не женское дело: Минтруда РФ доработает список "мужских профессий"

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Минтруда РФ отреагировали на сообщения ряда СМИ об утверждении нового перечня запрещенных для женщин профессий. В ведомстве подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросе еще нет.
"В настоящее время Минтруда России ведет доработку проекта приказа с учетом предложений профсоюзов и работодателей. В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин", - говориться на сайте министерства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минтруда составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин. Документ якобы должен был вступить в силу с 2021 года.