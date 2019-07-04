Маргарита Симоньян признана лучшим медиаменеджером России

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Ведущая награда национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России", Гран-при 2019 года, вручена главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян.
Высокую оценку журналистского сообщества России получили социальные проекты агентства "Россия сегодня" и телеканала RT. В их числе - Sputnik Pro, объединяющий специалистов медиасферы в странах постсоветского пространства, "Найди меня, мама", помогающий детям с нелегкой судьбой обрести новую семью. Среди социальных активов RT, отмеченных наградой, - проекты #НеОдинНаОдин о людях, которые годами не могут добиться российского гражданства из-за бюрократических проволочек, и "Дальше действовать будем мы" (ДДБМ), который помогает тем, с кем случилась настоящая беда, получить реальную помощь.
Активное участие главного редактора двух ведущих СМИ РФ в судьбе российского журналиста Ивана Голунова стало также одной из составляющих в решении экспертов отечественного медиабизнеса вручить Гран-при Маргарите Симоньян.
Впервые в истории премии Гран-при вручено еще одному лауреату - его обладателем стал российский кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук.
На церемонии награждения Лосева отметила: "Я благодарна агентству за возможность делать инновационные продукты, а своей команде за интеллект, открытость и смелость. Надеюсь, мы принесём пользу и компании, и отрасли, и стране".
В числе социальных активов МИА "Россия сегодня" — портал "Социальный навигатор" и проект по усыновлению "Найди меня, мама". Ежегодно с 2014 года медиагруппа становилась победителем Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Социально ответственное СМИ". В качестве инновационного направления с 2018 года агентство активно развивает проекты в формате в VR и AR, которые уже стали победителями таких международных конкурсов, как Communicator Awards и конкурс Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards.