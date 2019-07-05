В Новом Уренгое спасли собаку, сидевшую в канализационной яме 8 лет - видео

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. В Новом Уренгое на производственной базе спасли собаку, сидевшую в канализационной яме 8 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, щенок находился в этой яме с 2011 года: однажды он провалился в нее, а работники базы начали его подкармливать, но, почему-то не вызывали никого, чтобы помочь собаке, да и сами вытащить не могли.

Однако, когда на базу пришел новый сотрудник, который не мог стоять в стороне, то все изменилось.

За пару дней приехали волонтеры и все вместе пробили дыру в стене, за которой находилась собака.

Пес спасен, счастлив и смотрит своим проницательным взглядом в камеру!