"Грех", Достоевский и Толстой: как прошла встреча Путина и папы Римского

Российский лидер 4 июля посетил с официальным визитом Италию. Там он встретился с Папой Римским, президентом Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал беседу с папой Римским Франциском доброй, они обсудили международные вопросы и духовные аспекты отношений России и Ватикана. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это была очень добрая беседа по некоторым вопросам международного характера, а также по развитию двусторонних отношений между Россией и Ватиканом, включая духовный аспект этого взаимодействия и гуманитарные связи", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

© Sputnik / Алексей Дружинин Визит президента РФ В. Путина в Ватикан

Тогда же он рассказал о недавнем разговоре с понтификом. Российский лидер обратил внимание на высказывание Конте о русской литературе и вспомнил слова папы Франциска о писателе Федоре Достоевском. При этом президент подчеркнул, что тот разрешил ему пересказывать эту часть их беседы.

По словам Путина, у папы Франциска на столе всегда лежат книги Достоевского и Льва Толстого. В разговоре с ним понтифик высказал мнение, что "без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", сообщается на сайте Кремля.

"Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях", — отметил глава государства.

© Sputnik / Алексей Дружинин Визит президента РФ В. Путина в Ватикан

В ходе визита президент России подарил папе Римскому икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" режиссера Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника. В ответ понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, "чтобы президент не забыл".

После встречи папа Римский Франциск попросил президента России молиться за него.

Провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, он ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня". В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу. Призывом молиться за него папа Франциск традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра.