Столица Нидерландов отказалась принимать Евровидение

В этом году победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Столица Нидерландов Амстердам не будет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для него площадки.

Предполагалось, что конкурс проведут на крытой арене Ziggo Dome, но власти не смогли перенести ранее запланированные для проведения на арене мероприятия. Найти другое место также не удалось.

"Мы осознаем, что это вызовет серьезное огорчение у многих жителей города", — говорится в заявлении мэра столицы в Twitter.

За право провести фестиваль теперь поборются Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

В этом году Евровидение проходило в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте — российский певец Сергей Лазарев.

"Евровидение" — конкурс песни, ежегодно проводимый с 1956 года среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит в два этапа — полуфиналы, а затем финал. В решающей стадии свои композиции представляли артисты из 26 стран. По правилам конкурса, следующее музыкальное состязание проходится в стране победившего участника.