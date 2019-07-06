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Взрыв

В одной из воинских частей Азербайджана прогремел взрыв

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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По данным Минообороны Азербайджана, двое военнослужащих погибли, а один получил сильное ранение.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В одной из воинских частей Азербайджана произошел взрыв, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По данным Минообороны Азербайджана, двое военнослужащих погибли, а один получил сильное ранение. В ведомстве рассказали, что это был несчастный случай. По предварительным данным произошел взрыв танкового снаряда.

Сейчас по факту чрезвычайного происшествия проводится расследование.

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Напомним, что недавно на складе одной из воинских частей произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали. 

В результате ЧП в Арыси за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них в настоящее время находятся в больницах. Жертвами трагедии стали три человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужащих-контрактников.




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