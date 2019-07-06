В одной из воинских частей Азербайджана прогремел взрыв

По данным Минообороны Азербайджана, двое военнослужащих погибли, а один получил сильное ранение.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. В одной из воинских частей Азербайджана произошел взрыв, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

По данным Минообороны Азербайджана, двое военнослужащих погибли, а один получил сильное ранение. В ведомстве рассказали, что это был несчастный случай. По предварительным данным произошел взрыв танкового снаряда.

Сейчас по факту чрезвычайного происшествия проводится расследование.

Напомним, что недавно на складе одной из воинских частей произошло возгорание на складах с боеприпасами, за ним последовала серия взрывов. Людей из города, в котором проживает 44,3 тысячи человек, срочно эвакуировали.

В результате ЧП в Арыси за медицинской помощью обратились 70 человек, 45 из них в настоящее время находятся в больницах. Жертвами трагедии стали три человека — житель города, в машину которого попал снаряд, а также двое военнослужащих-контрактников.