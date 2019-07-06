01:58 07 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Корреспондента Sputnik не допустили до конференции о свободе СМИ в Лондоне

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
Получить короткую ссылку
46 0 0

В аккредитации было отказано "по рекомендации Дженни". Что это означает, выяснить не удалось.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Журналиста агентства Sputnik не допустили к участию в Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая пройдет в столице Великобритании 10—11 июля, сообщает РИА Новости. Причину отказа в акредитации организаторы объяснить толком не смогли.

"Спасибо за ваш интерес как представителя СМИ в освещении Global Conference for Media Freedom. К сожалению, ваша заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни", — говорилось в письме команды, которая занимается аккредитацией.

Журналисту посоветовали обновить и повторно подать заявку. На вопрос о том, что означает "рекомендация Дженни" ответа не постоупило. Организаторы сообщили, что передали его просьбу руководству и "ждут дополнительной информации".

© Sputnik .
"Цирк, переходящий границы разумного" - Захарова о деле Вышинского - видео
Ни по телефону, ни через электронную почту добиться ответа от центра аккредитации на это мероприятие получить какого-то официального ответа о причинах отказа не удалось. В итоге в редакцию поступило письме где говорилось, что заявка "не может быть удовлетворена", но причина этого решения не указывалась. На официальный запрос журналиста о причинах такого решения ответа не поступило.

Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканалу также отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Российское посольство в Лондоне заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
UzAuto Motors изнутри: как производят автомобили в Узбекистане – фото
Обжорство без тормозов: семь хот-догов в минуту - видео
Ирбис или снежный барс: сокровище из Красной книги

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054