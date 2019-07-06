Корреспондента Sputnik не допустили до конференции о свободе СМИ в Лондоне

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Журналиста агентства Sputnik не допустили к участию в Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая пройдет в столице Великобритании 10—11 июля, сообщает РИА Новости. Причину отказа в акредитации организаторы объяснить толком не смогли.
"Спасибо за ваш интерес как представителя СМИ в освещении Global Conference for Media Freedom. К сожалению, ваша заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни", — говорилось в письме команды, которая занимается аккредитацией.
Журналисту посоветовали обновить и повторно подать заявку. На вопрос о том, что означает "рекомендация Дженни" ответа не постоупило. Организаторы сообщили, что передали его просьбу руководству и "ждут дополнительной информации".
Нам отказали в аккредитации на 'глобальную конференцию по свободе прессы', которую проводит Британский МИД.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июля 2019 г.
Ч.Т.Д.
Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканалу также отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Российское посольство в Лондоне заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.