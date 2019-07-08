Захарова отреагировала на оскорбления Путина в эфире "Рустави 2"

Телеведущий Георгий Габуния грубо высказался о президенте России и его покойных родителях. Выступление журналиста породило новые волнения в Грузии.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", который позволил себе нецензурные высказывания в адрес российского руководства.

Вечером 7 июля Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Огромное количество пользователей соцсетей осудили его и выразили опасение, что отношения между двумя странами могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию Габунии. Выступление телеведущего осудили президент и премьер-министр Грузии. Внешнеполитическое ведомство страны расценило его высказывания как попытку внести напряжение в грузино-российские отношения.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, Мария Захарова подчеркнула, что это "беда Грузии". Каких-либо деталей она на добавила.

Позднее на сайте МИД было опубликовано официальное заявление ведомства относительно инцидента.

"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави 2". Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", — говорится в публикации.

В министерстве отметили тот факт, что на этот раз, в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, власти Грузии не стали оправдывать радикалов, а осудили их поведение.

"Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе, — говорится в заявлении. — Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества".

Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах, подчеркнули в министерстве.

В ночь на 8 июля к зданию "Рустави 2" пришли сотни возмущенных жителей Тбилиси. Они закидали его яйцами, требовали уволить Габунию и Гварамию.

Руководство телекомпании заявило, что прекращает вещание до тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность телекомпании и журналистов. Утром канал возобновил работу: в эфир вышли утренние передачи.

После скандала из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники, пишет Sputnik Грузия. В частности, оператор Леван Маргвелашвили на митинге возле здания телеканала бросил камеру и порвал свою пресс-карту.

"У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", — заявил он.

Кроме того, канал покинул Леван Ростомаули, работавший над одним из самых рейтинговых сериалов Грузии "Подруги моей жены".