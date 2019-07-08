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Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Пресс-секретарь российского президента заявил, что в Москве рассмотрят это предложение.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске, сообщает РИА Новости.

Зеленский уточнил, что в саммите должны принимать участие президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский
© Sputnik / Стрингер
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Тема, которую желают обсудить власти Украины, заявлена как "Чей Крым и кого нет в Донбассе".

В Кремле уже отреагировали на эту инициативу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассмотрят предложение, и добавил: нужно понять, есть ли перспективы у такого диалога.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во втором туре выборов за него проголосовали более 73% избирателей. 

На следующий день после инаугурации Зеленский заявил, что намерен вынести на всеобщее голосование вопрос о формате дальнейших переговоров с Россией.

Теги:
политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский



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