Империя YEEZY: как Канье Уэст заработал за год более миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Журнал Forbes пообщался с Канье Уэстом и выпустил большую статью о том как он дошел до того, что его линейка Yeezy может принести в 2019 году доход в 1,5 млрд долларов.

В начале 2013 года Канье подписал контракт с немецким брендом спортивной одежды и обуви adidas.

Появившаяся в результате этого сотрудничества линейка Kanye West x adidas YEEZY дебютировала в начале 2015 года.

Первый результат работы - модель adidas Originals YEEZY Boost 750 в сером цвете.

С тех пор коллаборация начала расширяться и появилось множество других моделей обуви, включая известные 350, 350 V2 и 950, а также Yeezy Boost 350 V2 Clay.

Учитывая сумасшедший спрос на любую продукцию, связанную с Канье Уэстом, adidas YEEZY можно продать существенно дороже розничных цен. Официальная розничная цена на модель 350 — $200, на его аналог V2 – по $220, в то время как ценник на модель 750 составляет $350.

Кроссовки adidas, созданные Канье Уэстом, без сомнения, являются одним из важнейших показателей статуса в сникерхед-культуре.

Как пишет Daily Mail, Канье потратил большую часть своего заработка на кроссовках на новый дом в Калифорнии, где сейчас живет с женой Ким Кардашьян и детьми.

Рэпер стал героем передачи Дэвида Леттермана My Next Guest Needs No Introduction, где успел показать свой дом.

Vogue Дом Канье Уэста в Калифорнии

Канье отметил коллекцию предметов, подаренную ему художником Такаси Мураками, и рассказал, что дизайн его дома воплощает японскую концепцию красоты в естественном несовершенстве — ваби-саби.

Vogue Дом Канье Уэста в Калифорнии

Затем артист показал комнату с коллекцией вещей своего модного бренда Yeezy и попробовал себя в роли стилиста, переодев Дэвида Леттермана.

На данный момент Forbes оценивает состояние Уэста в 240 миллионов долларов, однако предрекает, что в скором он станет миллиардером.

Естественно, часть доходов Канье идет и с продажи музыкальных альбомов - 135 миллионов распродано.

На данный момент рэпер готовит новый альбом под названием Yandhi.

Тем временем, его жена Ким Кардашьян представила новинку - корректирующее белье, разработанное специально для вечерних платьев, а также коллекцию макияжа для тела.

Vogue Ким Кардашьян

В арсенале — тональный крем в семи оттенках за $45, мерцающая пудра в трех вариантах по $27 и еще три жидких шиммера — каждый по $35.