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Пресс-конференция Михаила Саакашвили во Львове

Саакашвили сломал руку пенсионерке – СМИ

© Sputnik / Стрингер
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Украинские СМИ сообщают, что экс-президент Грузии устроил потасовку около здания суда в Одессе.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пенсионерке в ходе потасовки около здания одесского суда. 

Михаил Саакашвили
© Sputnik / Стрингер
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Как сообщает местный портал Odessit.ua, Саакашвили организовал со своими сторонниками пикет у суда, где зачитывался приговор по делу по незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым.

Во время акции Саакашвили устроил потасовку со своими оппонентами и охранниками мэра, ударив пожилую женщину. По данным издания, женщина упала и сломала руку, после его ее отвезли в больницу.

Украинский "24 канал" тоже сообщил о потасовке с участием экс-губернатора, но про пострадавшую пенсионерку в сюжете не было ни слова. Одесское издание Timer пишет, что пожилая женщина получила травму руки, однако напрямую с Саакашвили этот инцидент журналисты не связывают.

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© Sputnik
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Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где в отношении него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, а затем лишил гражданства. Оно было возвращено с приходом к власти Владимира Зеленского. В конце мая Саакашвили прилетел в Киев.

Теги:
Украина, Михаил Саакашвили



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