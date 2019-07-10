В США выпустили расширение, маскирующее сериалы под видеоконференцию

Расширение запускает имитацию видеоконференции в Google Hangouts из четырех человек, все собеседники в ней ненастоящие

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В США выпустили бесплатное расширение Netflix Hangouts для браузера Chrome, которое маскирует сериалы под видеоконференцию, сообщает The Verge.

Веб-студия Mschf анонсировала, что данное расширение запускает имитацию видеоконференции в Google Hangouts из четырех человек, все собеседники в ней ненастоящие.

На одном экране пользователь видит сериал, а на остальных - людей, принимающих участие в конференции.

В Узбекистане снимут первый хоррор-сериал >>

Напомним, в апреле в Ташкенте прошла презентация первого мистического узбекского сериала "Кошмар на отлично", которая по сообщению организаторов должна была стать чуть ли не самым значимым событием в киносфере Узбекистана за последнее время. Его будут транслировать на Netflix.

О сюжете сериала сейчас известно только то, что Анвар Картаев, учитель актерского мастерства, будет каждую серию выслушивать от своих учеников леденящие душу истории.