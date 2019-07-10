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Тинто Брасс

Мастер эротического кино Тинто Брасс госпитализирован в Риме

© AP Photo / Andrew Medichini
В мире
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Врачи оценивают состояние легендарного режиссера как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в больницу "Сант-Андреа" в Риме, сообщает газета Corriere della Sera.

По словам издания, 86-летний мастер эротического кино сейчас находится в отделении интенсивной терапии, так как накануне испытал резкий скачок температуры.

Его состояние оценивается как тяжелое.

"Врачи проводят обследование, сейчас очень тонкая ситуация, он должен находиться под наблюдением", - заявила жена режиссера Катерина Варци.

Напомним, в 2010 году Тинто Брасс перенес кровоизлияние в мозг, но, как только ему стало лучше, кинорежиссер начал работать над новым фильмом.

Тинто Брасс начинал как постановщик интеллектуального психологического кино, но всемирную славу ему принесли эротические фильмы. Помимо "Калигулы", он снял в этом жанре такие фильмы, как "Салон Китти", "Миранда", "Подглядывающий".

Начиная с фильма "Ключ", Брасс полностью посвятил себя теме вуайеризма в кино. Его истории плотской любви зритель видит "со стороны", словно подглядывая за утехами и переживаниями любовников

Теги:
искусство, фильмы, фильм, Рим, италия, Италия, госпитализация, режиссер, кинорежиссер, Культура, Кино



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