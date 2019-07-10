Меркель стало плохо на публике в третий раз за месяц

В конце июня канцлер заявила, что повода для беспокойства из-за приступов дрожи нет.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, сообщает телеканал N-tv.

Кадры появились в Twitter. На них видно, как Меркель и Ринне стоя прослушивают речь. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства никак не отреагировал на происходящее.

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) 10 июля 2019 г.

​Представитель кабмина ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо, переговоры с Ринне проходят в планом режиме.

Это уже третий подобный случай за месяц. В июне канцлер Германии почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Она сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Стоявший рядом Зеленский никак не отреагировал на ее состояние.

Видео со встречи Меркель и Зеленского шокировало сеть >>>

Позже Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала себя лучше, выпив несколько бутылок воды.

Спустя несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру поднесли стакан воды, но она от него отказалась.