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Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне

Меркель стало плохо на публике в третий раз за месяц

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
В мире
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В конце июня канцлер заявила, что повода для беспокойства из-за приступов дрожи нет.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, сообщает телеканал N-tv.

Кадры появились в Twitter. На них видно, как Меркель и Ринне стоя прослушивают речь. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства никак не отреагировал на происходящее.

​Представитель кабмина ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо, переговоры с Ринне проходят в планом режиме.

Это уже третий подобный случай за месяц. В июне канцлер Германии почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Она сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Стоявший рядом Зеленский никак не отреагировал на ее состояние.

Видео со встречи Меркель и Зеленского шокировало сеть >>>

Позже Меркель заявила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, добавив, что она почувствовала себя лучше, выпив несколько бутылок воды.

Спустя несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Канцлеру поднесли стакан воды, но она от него отказалась.

Теги:
Финляндия, здоровье, Германия, Ангела Меркель



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