Медведев поставил диагноз Киеву после отмены телемоста с Россией – видео

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье о покушении на совершение государственной измены в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от его проведения из-за угроз в свой адрес.

"Я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось... с возбуждением уголовных дел по измене родины", — сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в штабе "Единой России" в среду.

Телемост между каналами "NewsOne" и "Россия 1" должен был состояться 12 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о его отмене. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.