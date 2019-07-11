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Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне.

Узбекистан принял участие Глобальной конференции по свободе СМИ

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
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ФФорум был собран по инициативе глав МИД Великобритании и Канады. Цель конференции - определение состояния свободы СМИ во всем мире и повышение ответственности тех, кто пытается её ограничить.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Делегация во главе с Министом иностранных дел побывала в Лондоне, где обсудила важные с коллегами вопросы, связанные со свободой средств массовой информации, сообщает МИД республики.

В форуме участвовали представители более 100 стран. В их числе числе: главы ведомств и министерств информации, журналисты и представители медиаиндустрии.

Форум был собран по инициативе глав МИД Великобритании и Канады. Цель конференции - определение состояния свободы СМИ во всем мире и повышение ответственности тех, кто пытается её ограничить.

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Глава МИД Узбекистана в своем выступлении заявил, что приглашение на данный форум - есть признание эффективности реформ, проводимых в Узбекистане в сфере СМИ. Он подчеркнул, что в стране обеспечивается защита профессиональной деятельности журналистов и активная поддержка СМИ.

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Об этом говорит и недавнее постановление президента Узбекистана "О дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации", которое укрепит гарантии независимости СМИ и свободного доступа к информации. Из него следует, что только суд или учредитель могут принять решение о приостановлении или прекращении деятельности того или иного СМИ.

Абдулазизом Камилов рассказал о стремительном росте количества СМИ в последние годы, о создании университетов и специальных образовательных программ для обучения журналистов и формировании конкурсных мероприятий.

Отмечалось также, что в Узбекистане свободно работают представители ведущих зарубежных СМИ.

Однако, места на этой конференции хватило не всем. Напомним, что журналистов RT и Sputnik не допустили к участию в Глобальной конференции по свободе СМИ. Причину отказа в акредитации организаторы объяснить толком не смогли.

Сначала говорилось, что на форуме "нет мест", затем в официальном письме пришел ответ, что журналисты не будут допущены "по рекомендации Дженни".

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Позже британский МИД все-таки смог внятно сформулировать причину недопуска корреспондентов. По их мнению журналистов RT и Sputnik якобы принимают участие в распространении дезинформации.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского внешнеполитического ведомства. 

"Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации". Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели", — написала Симоньян на своем Telegram-канале.

Российское посольство в Великобритании заявило, что считает это решение дискриминацией со стороны британского МИД.

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Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль британские парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.

Теги:
международные журналисты, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Свобода слова, свобода слова, свобода, СМИ, СМИ



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