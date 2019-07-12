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Продюсер группы На-На Бари Алибасов

Бари Алибасов записал ответное видео после скандала вокруг его болезни

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Бари Алибасов рассказал о том, какие таблетки принимает в ответ скандальный выпуск телепередачи "На самом деле".

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. После скандала в эфире телепередачи, когда Бари Алибасова обвинили в постановке своей болезни, продюсер записал ответное видео.

На кадрах ролика видны лекарства, которые в настоящее время принимает Алибасов.

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Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я «глотаю» ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придётся есть таблетки вместо еды", - подписал он под видео в Instagram.

10 июля на Первом канале вышла программа "На самом деле", в финале которой показали скриншот переписки Сергея Моцаря, помощника Алибасова, с лечащим врачом продюсера.

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В ходе общения, как утверждается, стороны пытались прийти к компромиссу относительно того, под каким предлогом госпитализировать артиста. 

Позже многие эксперты-медики рассказывали в различных интервью, что продюсера не могли так быстро выписать, если поставленный ему диагноз был верен.

Однако сам Бари Алибасов и его родные все отрицают.

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Напомним, Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

5 июня российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова, однако он оставался в сознании, но в крайне тяжелом состоянии.

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Позже Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон 6 июня. Также стало известно, что Алибасов подписал новое завещание: недвижимость он оставляет своему сыну, правообладателями на творческое наследие группы "На-На" назначает ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина.

11 июня продюсер вышел из комы и сделал первое селфи.

Теги:
Россия, Россия, знаменитости, Instagram, Instagram, Instagram, скандальное видео, скандал, видеоролик, Видео, шоу-бизнес



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