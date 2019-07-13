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Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений

Учения десантников в Крыму заставили понервничать украинского генерала

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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В тактических учениях участвовали порядка 2,5 тысячи российских военнослужащих.

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Украинский генерал, бывший глава СБУ и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире телеканала "1+1" прокомментировал учения российских десантников в Крыму.

"Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", - сказал Смешко.

Бывший глава СБУ обратил внимание на то, что десантирование проходило на малой высоте в условиях сложного рельефа.

"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", - предположил Смешко.

пресс-служба Северо-западного военного округа
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Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) состоялись в четверг в восточной части Крыма. В них участвовали около 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения. Во время учений военные отработали новую тактику десантирования.

Украинско-американские учения Sea Breeze проходили с 1 по 12 июля. Как заявила Нацгвардия Украины, в маневрах приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.
В МИД РФ украинско-американские учения назвали опасной идеей. В министерстве предупредили, что отнесутся к ним соответствующим образом.

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Теги:
США, учения, военные учения, Крым, Украина, Россия



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