Учения десантников в Крыму заставили понервничать украинского генерала

ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Украинский генерал, бывший глава СБУ и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в эфире телеканала "1+1" прокомментировал учения российских десантников в Крыму.

"Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", - сказал Смешко.

Бывший глава СБУ обратил внимание на то, что десантирование проходило на малой высоте в условиях сложного рельефа.

"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", - предположил Смешко.

Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) состоялись в четверг в восточной части Крыма. В них участвовали около 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения. Во время учений военные отработали новую тактику десантирования.

Украинско-американские учения Sea Breeze проходили с 1 по 12 июля. Как заявила Нацгвардия Украины, в маневрах приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.

В МИД РФ украинско-американские учения назвали опасной идеей. В министерстве предупредили, что отнесутся к ним соответствующим образом.