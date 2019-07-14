Зеленский впервые приехал на границу с Крымом

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский приехал границу с Крымом, передает агентство УНИАН.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский прибыл на контрольный пункт "Чонгар". Уточняется, что этот визит стал первым для главы Украины на границу с Крымом после возвращение полуострова в состав РФ.

Зеленский ознакомился с инфраструктурой контрольного пункта и условиями пересечения границы гражданами. Украинский президент также поручил модернизировать КПВВ до конца текущего года.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проводившегося после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.