13:36 14 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский впервые приехал на границу с Крымом

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
265 0 0

Зеленский ознакомился с инфраструктурой контрольного пункта "Чонгар" и условиями пересечения границы гражданами.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский приехал границу с Крымом, передает агентство УНИАН.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский прибыл на контрольный пункт "Чонгар". Уточняется, что этот визит стал первым для главы Украины на границу с Крымом после возвращение полуострова в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский
© Sputnik / Стрингер
Зеленский прокомментировал беседу с Путиным

Зеленский ознакомился с инфраструктурой контрольного пункта и условиями пересечения границы гражданами. Украинский президент также поручил модернизировать КПВВ до конца текущего года.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, проводившегося после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Теги:
Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Крым, Киев, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Что скрывают в себе Соловецкие острова
Кадры поврежденного здания телеканала 112. Украина
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала "112. Украина"
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054