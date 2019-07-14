В Азербайджане на россиян упала ветка 500-летнего дерева

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В азербайджанском городе Шеки на туристов упала ветка 500-летнего ханского чинара возле Дворца Шекинских ханов.

Как пишет Sputnik Азербайджан, ветвь ханского дерева чинар (платан) обрушилась из-за сильного ветра и задела людей, которые осматривали территорию дворца.

Всего пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В случае необходимости их доставят в Баку. Состояние российских туристов врачи оценивают как стабильное.

Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, был возведен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада.

Историческая часть города Шеки и сам дворец внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.