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Дворец Шекинских ханов

В Азербайджане на россиян упала ветка 500-летнего дерева

© Sputnik / И. Озерский
В мире
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Предположительно, ветка полувекового дерева обломилась из-за сильного ветра.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. В азербайджанском городе Шеки на туристов упала ветка 500-летнего ханского чинара возле Дворца Шекинских ханов.

Как пишет Sputnik Азербайджан, ветвь ханского дерева чинар (платан) обрушилась из-за сильного ветра и задела людей, которые осматривали территорию дворца.

Всего пострадали 19 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В случае необходимости их доставят в Баку. Состояние российских туристов врачи оценивают как стабильное.

Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, был возведен в 1761-1762 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада.

Историческая часть города Шеки и сам дворец внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги:
Азербайджан



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