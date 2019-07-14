Около тысячи человек собрались на незаконном митинге в центре Москвы

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Около тысячи человек участвуют в неcогласованном властями митинге в центре Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредили прокуратура и столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее оппозиционные кандидаты в Мосгордуму в социальных сетях сообщили о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов — Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было найдено более десяти процентов бракованных подписей, что привело к снятия их кандидатур с выборов. Ранее они заявили, что собираются оспаривать итоги проверки.