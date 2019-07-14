23:21 14 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия

Около тысячи человек собрались на незаконном митинге в центре Москвы

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
Получить короткую ссылку
132 0 0

За общественным порядком следят сотрудники полиции и Росгвардии.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Около тысячи человек участвуют в неcогласованном властями митинге в центре Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Об ответственности за призывы и участие в такой акции предупредили прокуратура и столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее оппозиционные кандидаты в Мосгордуму в социальных сетях сообщили о проведении 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве встречи с избирателями "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов — Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

При проверке подписей Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина было найдено более десяти процентов бракованных подписей, что привело к снятия их кандидатур с выборов. Ранее они заявили, что собираются оспаривать итоги проверки.

Теги:
Митинг, Москва, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Island of Love фотографа Jeremiasz Gądek, занявший первое место в категории Nature конкурса Drone Awards 2019
Остров любви и бесконечность: яркие снимки победителей Drone Awards 2019
Вице-премьер Азиз Абдухакимов рассказал о павильоне Узбекистан на ВДНХ
Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054