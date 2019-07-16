Apple снимает сериал-конкурент "Игры престолов" с Момоа в главной роли

Новый сериал расскажет зрителю о жизни планеты в постапокалиптическом мире после разрушительной эпидемии.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Компания Apple работает над новым сериалом под названием See, затраты на который сравнимы с бюджетом "Игры престолов", сообщает CultOfMac.

По информации инсайдеров, каждая серия обойдется создателям в 15 миллионов долларов.

А, так как в первом сезоне ожидается 10 эпизодов, то есть в общей сложности — 150 миллионов долларов.

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Известно, что новый сериал расскажет зрителю о жизни планеты в постапокалиптическом мире после разрушительной эпидемии.

Собственно, главную роль исполнит звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа, также Гера Хилмар, Кристиан Камарго, Шалин Фердинанд и Лорен Глейзер.

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Напомним, несколько дней назад советник председателя Госкомтуризма Бехруз Хамзаев заявил, что сериал об Узбекистане, которым сейчас занимается американский продакшн, превзойдет "Игру престолов".

В нем пока не заявлен ни один узбекский актер, однако авторский надзор останется за учеными-темуроведами Узбекистана.