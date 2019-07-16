Книги, чай и котята: как проводит отпуск президент Туркменистана - видео

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз порадовал своих поклонников в новом видео.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В сети появился видео-отчет о первом дне отпуска президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Политик не терял время даром. Он уже закончил работу над очередной книгой, посвященной лекарственным растениям Туркменистана. Это уже 11-й том написанный Бердымухамедовым.

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Как сообщают в видео, во время работы он вдохновлялся, слушая песни собственного сочинения и исполнения. А закончив труд, глава Туркменистана уделил время семье. После творческой работы Бердымухамедов поиграл с внучками и котятами.

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Видео моментально распространилось в сети, а сам Бердымухамедов в очередной раз порадовал поклонников.

А как проводите отпуск вы?