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Бруклин и Ромео Бекхэм

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин стал режиссером

Instagram/romeobecham
В мире
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В Сети уже появилась его первая работа - видеоклип для популярной британской инди-рок группы JAWS на трек End of the World.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин решил не идти по стопам отца, а стать режиссером.

В Сети уже появилась его первая работа - видеоклип для популярной британской инди-рок группы JAWS на трек End of the World.

Кстати, сразу же после новостей об этом, в Сеть просочились слухи о том, что он "даже камеру держать в руках не может".

Однако судя по клипу, все у него в порядке с творчеством.

По его словам, он работал над этим произведением с удовольствием и признался, что мечтал снять клип этой группе еще с тех пор, как побывал на их концерте в Лондоне.

Также Бруклин Бекхэм отметил, что планирует в будущем снять еще несколько видеоклипов.

Теги:
YouTube, кинорежиссер, режиссер, Кино, шоу-бизнес, знаменитости



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