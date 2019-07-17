Сын Дэвида Бекхэма Бруклин стал режиссером

В Сети уже появилась его первая работа - видеоклип для популярной британской инди-рок группы JAWS на трек End of the World.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин решил не идти по стопам отца, а стать режиссером.

В Сети уже появилась его первая работа - видеоклип для популярной британской инди-рок группы JAWS на трек End of the World.

Кстати, сразу же после новостей об этом, в Сеть просочились слухи о том, что он "даже камеру держать в руках не может".

Однако судя по клипу, все у него в порядке с творчеством.

По его словам, он работал над этим произведением с удовольствием и признался, что мечтал снять клип этой группе еще с тех пор, как побывал на их концерте в Лондоне.

Также Бруклин Бекхэм отметил, что планирует в будущем снять еще несколько видеоклипов.