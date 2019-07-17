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Дмитрий Солонников
© Киевские ведомости

Политолог: у ЕС нет рычагов экономического давления на Турцию

В мире
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Директор российского Института современного государственного развития, политический эксперт Дмитрий Солонников считает, что любые санкционные меры и ограничения ЕС по отношению к Турции окажутся двоякими.

Совет ЕС в понедельник в ответ на бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел ряд санкционных мер: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турция-ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции. Кроме того, известно, что проработка новых санкций в отношении Турции будет продолжена. 

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На данный момент сам Евросоюз критически зависит от Турции из-за огромного количества турецких инвестиций в целом ряде государств ЕС, таких как Болгария, Греция и Румыния, в связи с чем любые санкционные меры и ограничения окажутся двоякими, заявил Радио Sputnik Дмитрий Солонников.     

"Экономика Турции не представляется слабым партнером по отношению к ЕС, она сильнее и динамичнее большого количества европейских государств. Говорить о серьезном экономическом давлении на Турцию ― у ЕС сейчас такой возможности нет и силы нет. Думаю, здесь они будут скорее сами себя пугать", ― сказал Солонников.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Евросоюз, политика, Турция



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