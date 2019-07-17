Дальше — больше? Против Порошенко возбуждено 11 уголовных дел

В уголовных делах фигурируют такие статьи как госизмена, злоупотребление полномочиями, захват власти, фальсификация документов и другие.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил РИА Новости, что против экс-президента и его команды возбуждено 11 уголовных дел.

Как отметил Труба, сегодня экс-президента вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов, при продаже судостроительного предприятия в Киеве "Кузня на Рыбальском", владельцем которого и был Порошенко. Однако, экс-президент на допрос не явился.

Адвокат экс-президента Украины Игорь Голованов объяснил неявку на допрос, занятостью " в деятельности, связанной с выборами" и заявил что бывший глава государства до окончания парламентских выборов к следователю не пойдет.

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года", — заявил он в письме, опубликованном на сайте издания "Украинская правда".

Петр Порошенко, как лидер партии "Европейская солидарность", участвует в выборах в Верховную раду. Выборы в парламент Украины пройдут 21 июля.

Самыми нашумевшими из дел, фигурантом которых ранее стал Порошенко, можно назвать обвинения в госизмене, в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго" и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.