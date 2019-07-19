Инцидент с самолетом в Шереметьево: два человека госпитализированы

Два человек были госпитализированы, всем остальным пострадавшим было выдано горячее питание, произведена выгрузка багажа и личной клади, переоформление на рейс.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В самолете Boeing авиакомпании "Северный ветер" (Нордвинд), который вылетал из Москвы в Ереван, произошло задымление, два пассажира были госпитализированы, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.

"Рейс N4 447 авиакомпании "Nordwind Airlines" вылетел в 05.32 мск по маршруту "Москва - Ереван", на вылет зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", - сообщила Захаренкова.

По ее словам, службы аэропорта Шереметьево и авиакомпании оказали необходимую помощь пассажирам прервавшего взлет самолета и были доставлены в терминал.

Всем пострадавшим было выдано горячее питание, произведена выгрузка багажа и личной клади, переоформление на рейс.

Напомним, рейс N4 477, согласно онлайн-табло "Шереметьево", должен был вылететь еще в 0.45 в пятницу. Но когда он разбегался по взлетно-посадочной полосе, в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.