Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию

В четверг вечером Чурикова во время спектакля внезапно упала со сцены.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

"Состояние тяжелое, в хирургической реанимации, температура утром 36,8", — сообщили РИА Новости в справочной больницы.

Вечером 18 июля Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли ей подняться. На сцену и за кулисы актрису внесли на руках.

Спектакль был прерван. После перерыва в несколько минут актер Александр Михайлов, который также играл в постановке, вышел к зрителям и извинился на сложившуюся ситуацию. Он сослался на здоровье актрисы и пожелал ей скорейшего выздоровления.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. После войны семья переехала в Москву.

В 1965 году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом и стала работать в Театре юного зрителя.

© Sputnik / Борис Кауфман Актриса театра им. Ленинского комсомола Инна Чурикова, 1975 год.

С 1975 года — актриса театра имени Ленинского комсомола в Москве (ныне — "Ленком").

© Sputnik / Александр Лыскин Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле "Тиль" по пьесе Григория Горина, 1977 год.

Будучи студенткой, Чурикова снялась в кинокартине Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также в ее фильмографии — ленты "В огне брода нет", "Начало", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые", "Благословите женщину", "Военно-полевой роман", "Идиот", "Виват, Анна!" и многие другие.