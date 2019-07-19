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Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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В четверг вечером Чурикова во время спектакля внезапно упала со сцены.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Народная артистка СССР Инна Чурикова госпитализирована в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

"Состояние тяжелое, в хирургической реанимации, температура утром 36,8", — сообщили РИА Новости в справочной больницы.

Вечером 18 июля Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли ей подняться. На сцену и за кулисы актрису внесли на руках. 

Спектакль был прерван. После перерыва в несколько минут актер Александр Михайлов, который также играл в постановке, вышел к зрителям и извинился на сложившуюся ситуацию. Он сослался на здоровье актрисы и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля Аудиенция в Театре Наций в Москве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Актриса Инна Чурикова в роли Королевы Елизаветы II в сцене из спектакля "Аудиенция" в Театре Наций в Москве.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. После войны семья переехала в Москву.

В 1965 году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом и стала работать в Театре юного зрителя.

Актриса театра им. Ленинского комсомола Инна Чурикова.
© Sputnik / Борис Кауфман
Актриса театра им. Ленинского комсомола Инна Чурикова, 1975 год.

С 1975 года — актриса театра имени Ленинского комсомола в Москве (ныне — "Ленком").

Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле Тиль по пьесе Григория Горина.
© Sputnik / Александр Лыскин
Актеры театра имени Ленинского комсомола Инна Чурикова в роли Неле и Николай Караченцов в роли Тиля в спектакле "Тиль" по пьесе Григория Горина, 1977 год.

Будучи студенткой, Чурикова снялась в кинокартине Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также в ее фильмографии — ленты "В огне брода нет", "Начало", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые", "Благословите женщину", "Военно-полевой роман", "Идиот", "Виват, Анна!" и многие другие.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Исполнительница главной роли Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым перед премьерой фильма "Близкое объятие" кинопроекта "Потому что это Я" режиссера Александра Котта.
Теги:
Россия, актриса



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