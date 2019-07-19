Без вины виноватый: в Киеве ждут заседания по делу Вышинского

Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить заседание по делу журналиста, однако его перенесли на пятницу.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого безосновательно обвиняют в госизмене, должно состояться в Киеве 19 июля.

Заседание было запланировано еще на понедельник, однако его перенесли, так как судьи были заняты в другом деле.

Прокурор ранее заявил, что сторона обвинения будет настаивать на содержании журналиста под стражей, а в противном случае примет меры, чтобы он не смог покинуть страну. Защита же будет отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, отметил адвокат Андрей Доманский.

Как пишет РИА Новости , в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Адвокат Вышинского напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания.

Руководитель портала РИА Новости Украина был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главным редактором РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К журналисту долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.

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В защиту Вышинского выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку.

Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

* Запрещенное в России экстремистское движение.