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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

Без вины виноватый: в Киеве ждут заседания по делу Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (48)
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Подольский районный суд Киева 15 июля должен был продолжить заседание по делу журналиста, однако его перенесли на пятницу.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого безосновательно обвиняют в госизмене, должно состояться в Киеве 19 июля.

Заседание было запланировано еще на понедельник, однако его перенесли, так как судьи были заняты в другом деле.

Прокурор ранее заявил, что сторона обвинения будет настаивать на содержании журналиста под стражей, а в противном случае примет меры, чтобы он не смог покинуть страну. Защита же будет отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, отметил адвокат Андрей Доманский.

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Как пишет РИА Новости, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

Адвокат Вышинского напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания. 

Руководитель портала РИА Новости Украина был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая.

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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. 

Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главным редактором РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К журналисту долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России. 

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В защиту Вышинского выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку

Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (48)
Теги:
Украина, суд, Киев, Кирилл Вышинский



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