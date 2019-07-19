Без вины виноватый: в Киеве ждут заседания по делу Вышинского

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого безосновательно обвиняют в госизмене, должно состояться в Киеве 19 июля.
Заседание было запланировано еще на понедельник, однако его перенесли, так как судьи были заняты в другом деле.
Прокурор ранее заявил, что сторона обвинения будет настаивать на содержании журналиста под стражей, а в противном случае примет меры, чтобы он не смог покинуть страну. Защита же будет отстаивать свою позицию по изменению меры пресечения на освобождение из-под стражи под личное поручительство, отметил адвокат Андрей Доманский.
Адвокат Вышинского напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания.
Руководитель портала РИА Новости Украина был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая.
Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главным редактором РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К журналисту долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Вышинский: мое дело – позор Украины >>>
В защиту Вышинского выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку.
Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
* Запрещенное в России экстремистское движение.