Суд в Киеве оставил Вышинского под стражей

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Подольский районный суд Киева отказался смягчить меру пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, которого подозревают в госизмене, и оставил его под стражей до 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат журналиста Андрей Доманский выступил против продления меры и попросил суд отпустить его под личное обязательство.
"Коллегия судей не находит основания для удовлетворения ходатайства защитника Доманского на замену избранной Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство", — заявила судья.
Суд принял решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней — до 19 сентября.
Доманский в эфире радио Sputnik сообщил, что решение суда будет обжаловано.
"Мы не согласны с данным решением и будем обжаловать его в апелляционном порядке. Соответственно, на следующей неделе мы подадим апелляционную жалобу, и уже апелляционный суд поставит точку в этом вопросе", — заявил адвокат.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая. Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией.
В его защиту выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.