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Суд в Киеве оставил Вышинского под стражей

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (49)
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Сегодня в Киеве состоялось заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Подольский районный суд Киева отказался смягчить меру пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, которого подозревают в госизмене, и оставил его под стражей до 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

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Прокурор просил продлить арест на два месяца, мотивировав это тем, что Вышинский имеет российское гражданство и может покинуть территорию Украины, а также оказывать давление на свидетелей.

Адвокат журналиста Андрей Доманский выступил против продления меры и попросил суд отпустить его под личное обязательство.

"Коллегия судей не находит основания для удовлетворения ходатайства защитника Доманского на замену избранной Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей на личное обязательство", — заявила судья.

Суд принял решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней — до 19 сентября.

Доманский в эфире радио Sputnik сообщил, что решение суда будет обжаловано.

"Мы не согласны с данным решением и будем обжаловать его в апелляционном порядке. Соответственно, на следующей неделе мы подадим апелляционную жалобу, и уже апелляционный суд поставит точку в этом вопросе", — заявил адвокат.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. 

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Доманский напомнил, что его подзащитный против обмена. По его словам, заявления офиса Зеленского — информационный вброс, нужны юридические основания. 

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд арестовал его 17 мая. Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией.

В его защиту выступали и отечественные, и зарубежные коллеги. Около посольства Украины в Москве неоднократно проходили акции в его поддержку. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (49)
Теги:
Киев, Украина, суд, Кирилл Вышинский



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