В Японии из-за ливней объявлена эвакуация

Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было, заявили метеорологи.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

"В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее", - сказал представитель управления на экстренно созванной пресс-конференции.

Это максимальный уровень опасности из пяти, принятых в Японии. Он означает не только необходимость экстренной эвакуации, но и мер для защиты жизни.

В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 360 миллиметров осадков.