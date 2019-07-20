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Движение транспорта во время дождя

В Японии из-за ливней объявлена эвакуация

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было, заявили метеорологи.

ТАШКЕНТ, 20 июл – Sputnik. Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

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"В городах Гото и Цусима префектуры Нагасаки объявлен особый уровень опасности из-за ливней. Ливни являются беспрецедентными, каких еще никогда не было. Предпринимайте действия для защиты своей жизни и защиты жизни своих близких и эвакуируйтесь как можно быстрее", - сказал представитель управления на экстренно созванной пресс-конференции.

Это максимальный уровень опасности из пяти, принятых в Японии. Он означает не только необходимость экстренной эвакуации, но и мер для защиты жизни.

В городе Гото объявлена эвакуация для 36 тысяч человек. За один час здесь выпало более 110 миллиметров осадков. По оценкам метеорологов, за истекшие сутки здесь выпало более 360 миллиметров осадков.

Теги:
ливни, тайфун, Дождь, Япония



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