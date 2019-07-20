13:54 20 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Актриса Инна Чурикова на юбилейном концерте Фонда Артист в театре Геликон-опера

В театре рассказали о самочувствии актрисы Инны Чуриковой

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
Получить короткую ссылку
17 0 0

Народная артистка СССР была госпитализирована вечером 18 июля после падения со сцены во время спектакля.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Состояние госпитализированной актрисы Инны Чуриковой улучшилось, сообщил РИА Новости Марк Варшавер — директор театра "Ленком", в котором она служит с 1975 года. 

"Слава Богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели", — сообщил Варшавер.

По его словам, актриса пока остается под наблюдением врачей. 

Вечером 18 июля Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до сцены, но за кулисы актрису уже внесли на руках. Спектакль был прерван. 

© Sputnik / Виталий Белоусов
Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию
Актрису доставили в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Несколько часов она провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. После войны семья переехала в Москву.

В 1965 году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом и стала работать в Театре юного зрителя. С 1975 года — актриса театра имени Ленинского комсомола в Москве (ныне — "Ленком").

Будучи студенткой, Чурикова снялась в кинокартине Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также в ее фильмографии — ленты "В огне брода нет", "Начало", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые", "Благословите женщину", "Военно-полевой роман", "Идиот", "Виват, Анна!" и многие другие.

В 1991 году Чурикова получила звание народной артистки СССР.

Теги:
Россия, Театр, актриса



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Путин поговорил с пострадавшим от наводнения мальчиком - видео
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054