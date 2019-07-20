В театре рассказали о самочувствии актрисы Инны Чуриковой

Народная артистка СССР была госпитализирована вечером 18 июля после падения со сцены во время спектакля.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Состояние госпитализированной актрисы Инны Чуриковой улучшилось, сообщил РИА Новости Марк Варшавер — директор театра "Ленком", в котором она служит с 1975 года.

"Слава Богу, все хорошо. У Инны Михайловны были не переломы, а только ушибы, которые, как сказали врачи, пройдут уже в течение недели", — сообщил Варшавер.

По его словам, актриса пока остается под наблюдением врачей.

Вечером 18 июля Чурикова внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до сцены, но за кулисы актрису уже внесли на руках. Спектакль был прерван.

Актрису доставили в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Несколько часов она провела в реанимации, затем ее перевели в обычную палату.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. После войны семья переехала в Москву.

В 1965 году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина с красным дипломом и стала работать в Театре юного зрителя. С 1975 года — актриса театра имени Ленинского комсомола в Москве (ныне — "Ленком").

Будучи студенткой, Чурикова снялась в кинокартине Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также в ее фильмографии — ленты "В огне брода нет", "Начало", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые", "Благословите женщину", "Военно-полевой роман", "Идиот", "Виват, Анна!" и многие другие.

В 1991 году Чурикова получила звание народной артистки СССР.