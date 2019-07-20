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Пивной фестиваль

В России предложили не относить пиво к алкогольной продукции

© Sputnik / Oksana Dzadan
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В России пиво на законодательном уровне приравняли к алкоголю в 2011 году.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Министерстве промышленности и торговли России предложил позволить ретейлерам не называть пиво алкоголем, пишет РБК.

Нынешние ограничения на розничные продажи пива стоить смягчить, считает Минпромторг. Ведомство обращает внимание на то, что приравненному к алкоголю напитку можно возвратить самостоятельный статус.

Меры по упрощению регулирования продажи алкоголя в рознице находятся в подготовленном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, который оказался в распоряжении РБК.

В настоящее время министерство сбирается направить проект стратегии на согласование соответствующим госструктурам.

В документе Минпромторг, в частности, инициирует "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".

Пиво на законодательном уровне приравняли к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года к алкоголю стали относить все напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кефира и кваса.

Теги:
алкогольная продукция, алкоголь, пиво, Россия



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