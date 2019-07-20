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Путин озвучил вероятную причину для отказа от президентства

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Нынешний срок Путина на посту президента истекает в 2024 году.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Российский лидер Владимир Путин сказал, что не пошел бы на четвертый срок, если бы устал. Об этом президент РФ заявил в интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну, стенограмму которого обнародовала пресс-служба Кремля.

Стоун задал вопрос главе государства, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

"Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый [срок]", — подчеркнул российский лидер.

В июне во время прямой линии Путин также обратил внимание на то, что ему не надоело возглавлять государство.

В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, говоря о планах после президентства, политик отметил, что ему еще необходимо пять лет напряженно поработать и что пока рано задумываться о том, чем он займется спустя это время.

Теги:
Россия, Владимир Путин



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