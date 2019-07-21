На Украине проходят выборы в Раду

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. На Украине проходят внеочередные парламентские выборы, передает РИА Новости.

50% депутатского корпуса (225 человек) будет выбраны по партийным спискам, а другая половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Как сообщается, в день внеочередных парламентских выборов спокойная, однако восемь избирательных участков не открылись.

Почти 132 тысячи полицейских и сотрудников ведомств задействовано для охраны правопорядка на Украине.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.