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В Амурской области провалился участок дороги - видео

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В результате провала дорожного полотна произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Двое человек пострадали.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Амурской области провалился участок дороги, сообщает РИА Новости. Происшествие произошло на 834 км трассы Р-297 "Амур".

В результате провала дорожного полотна произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Двое человек пострадали. На месте проведены работы по отсыпке грунта и организовано реверсивное движение транспорта.

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Сейчас на участке ведут восстановительные работы. На месте работают 46 человек и 26 единиц техники.

По данным регионального УМВД РФ, обрушение произошло из-за большого количества осадков.

Напомним, что недавно в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области из-за сильных проливных дождей провалилась автомобильная дорога. Как сообщали пользователи, дорога проходит через село Окработ.
Теги:
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