В посольстве Туркменистана назвали ложью слухи о смерти Бердымухамедова

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Посольство Туркменистана в России назвало абсолютной ложью слухи о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Telegram-канал Sputnik Live.
В ряде российских СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - прокомментировал сообщение представитель ведомства.
В СМИ уточнялось, что причиной смерти Бердымухамедова стала острая почечная недостаточность, а его мать находится в тяжелом состоянии в больнице.
Президент Туркменистана находится в отпуске с 15 июля.
Бердымухамедов официально возглавил Туркмению в 2007 году. Он находится у власти уже почти 12 лет.