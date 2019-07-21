В посольстве Туркменистана назвали ложью слухи о смерти Бердымухамедова

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Посольство Туркменистана в России назвало абсолютной ложью слухи о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Telegram-канал Sputnik Live.

В ряде российских СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - прокомментировал сообщение представитель ведомства.

Журналистам об этом сообщил политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, ссылаясь на местный источник. По словам политолога, об этом ему сообщили некоторые бизнесмены Туркменистана, ссылаясь на слова спецслужб республики.

В СМИ уточнялось, что причиной смерти Бердымухамедова стала острая почечная недостаточность, а его мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

Президент Туркменистана находится в отпуске с 15 июля.

Бердымухамедов официально возглавил Туркмению в 2007 году. Он находится у власти уже почти 12 лет.