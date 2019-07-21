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Эксперты снимают отпечатки пальцев с улик обнаруженных в наркопритоне

В одном из университетов Казахстана обнаружили наркопритон

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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В одном из частных вузов в Шымкента притон организовали прямо в спортивном комплексе.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Спортивный комплекс университета Шымкента стал пристанищем для наркоманов, передает РИА Новости со ссылкой на данные министра образования и науки республики Ерболата Мухамеджана.

Сейчас правоохранители проводят расследование. После обнаружения наркопритона в спортивном комплексе одного из университетов Шымкента, в учебном заведении ведется проверка.

Молоток
© pixabay
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Ранее  казахстанские СМИ сообщали, что в ходе проведения оперативных мероприятий в спорткомплексе одного из университетов города Шымкент был обнаружен наркопритон.

Как позже стало известно, данный вуз является частным. Пока идет досудебное расследование по статье "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей".

Теги:
Казахстан, Казахстан, борьба с наркоманией, наркопритон, притон



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