В одном из университетов Казахстана обнаружили наркопритон

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Спортивный комплекс университета Шымкента стал пристанищем для наркоманов, передает РИА Новости со ссылкой на данные министра образования и науки республики Ерболата Мухамеджана.
Сейчас правоохранители проводят расследование. После обнаружения наркопритона в спортивном комплексе одного из университетов Шымкента, в учебном заведении ведется проверка.
Как позже стало известно, данный вуз является частным. Пока идет досудебное расследование по статье "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей".