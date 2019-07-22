Таджикистанцы отправилась в хадж в Мекку и Медину

Паломники проведут в Саудовской Аравии 10 дней и посетят священные для мусульман мест-Мекку и Медину.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Первая группа таджикских паломников в сезоне "Хадж-2019" отбыла из Душанбе в Саудовскую Аравию, сообщил журналистам пресс-секретарь Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким, пишет РИА Новости.

"В Саудовскую Аравию прилетела первая группа паломников из Таджикистана из 160 человек. На церемонии проводов паломников в аэропорту города Душанбе присутствовали руководство Комитета по делам религии, посол Саудовской Аравии в Таджикистане, родные и близкие паломников", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, паломники проведут в Саудовской Аравии 10 дней и посетят священные для мусульман мест-Мекку и Медину.

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Напомним, в Узбекистане упростили прохождение медосмотра перед хаджем и умрой.

Теперь узбекистанцы, выезжающие на мероприятия "Хадж" и "Умра", могут проходить медосмотр в медицинских объединениях районов (городов), а в сложных случаях - в любой центральной поликлинике бесплатно.

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