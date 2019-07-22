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водка

В Кыргызстане умер шестилетний мальчик, которого напоили водкой

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Из-за алкогольной интоксикации ребенок неделю провел в коме и скончался, не приходя в сознание.  

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В Кыргызстане задержали 31-летнего А.П., который до смерти напоил водкой шестилетнего мальчика, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 138 УК КР "Причинение тяжкого вреда здоровью".

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Как рассказала мать погибшего, в ночь на 12 июля во время распития спиртных напитков в компании знакомых один из собутыльников начал вести себя агрессивно и избивать ее. В результате женщина убежала, оставив сына дома. Вернувшись поздно вечером домой, обнаружила, что ее ребенок спит.

Только утром женщина поняла, что с малышом что-то не так и обратилась за медицинской помощью. Позже выяснилось, что 31-летний сын ее сожителя напоил несовершеннолетнего водкой. В результате мальчик неделю был в коме и 20 июля скончался, не приходя в сознание.

В Едином реестре преступлений и проступков факт преступления зарегистрирован по статье 137 "Склонение к самоубийству" Уголовного кодекса КР. Позже дело переквалифицировали на статью 138 "Причинение тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР.

Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Теги:
мальчик, отравление, преступление, смерть, Кыргызстан



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