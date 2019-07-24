Нокаут: администрация Зеленского требует уволить Кличко

Администрация президента Украины направила письмо в правительство с просьбой сместить мэра Киева.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил на своей странице в Facebook о намерении офиса президента Владимира Зеленского снять Виталия Кличко с должности мэра Киева.

Как написал Сохар, глава администрации украинского лидера Андрей Богдан направил письмо министру кабмина Александру Саенко с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко.

Позднее агентство "Укринформ" подтвердило, что в кабмине получено письмо из офиса Зеленского.

Недавно интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщило, что в пятницу Госбюро расследований Украины вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Кличко заявил, что это дело - "раздутая чушь".

Главой городской администрации и мэром Киева Виталий Кличко стал в июне 2014 года.