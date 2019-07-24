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Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

© Sputnik/Sergey Melkonov
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Согласно письму, регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года. А именно, "сайт угрожает территориальной целостности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет". 

ТАШКЕНТ, 24 — Sputnik. Власти Латвии приняли решение заблокировать портал Baltnews.lv. Об этом сообщает Telegram-канал "Ближнее зарубежье. LIVE".

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Институт математики и информатики Латвийского университета, выполняющий функции национального администратора доменов направил уведомление о блокировки сайта. Электронное письмо было подписано администратором реестра доменов из отдела сетевых решений Илзе Бибером.

Согласно письму, регистрация доменного имени baltnews.lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 года. А именно, "сайт угрожает территориальной целостности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет". 

История с давлением на российские СМИ со стороны балтийских властей, продолжается уже давно.

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К примеру, в августе 2016 года в Эстонии задержали издателя Baltnews Александра Корнилова, по подозрению в подделке документов и представлении налогово-таможенному департаменту неверных данных. С 12 июля этого года в Литве заблокирован сайт Sputnik Литва под предлогом нарушения авторских прав, а депутаты настаивавшие на блокировки заявляли о том что, материалы, опубликованные Sputnik Литва, "искажают реальность" литовской политики.

В МИД РФ отмечали что, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии прибалтийских государств и наглядно демонстрируют, "чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Теги:
свобода слова, блокировка, СМИ, Прибалтика, Латвия



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