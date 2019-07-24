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Сирийский военный устанавливает государственный флаг на юго-западе провинции Дераа на границе с Иорданией.

Эксперты сообщили, что мешает возвращению мира и беженцев в Сирию

© Sputnik / Михаил Алаеддин
В мире
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В координационных штабах России и Сирии отметили, что главной задачей мирного урегулирования остается вывод американских войск с территории САР.

ТАШКЕНТ, 24 июл – Sputnik, Александр Хроленко. Совместное заседание координационных штабов России и Сирии состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ.

Совместное заседание координационных штабов России и Сирии состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ
Sputnik / Александр Хроленко
Совместное заседание координационных штабов России и Сирии состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной РФ

Начальник центра Михаил Мизинцев открыл видеоконференцию Москва - Дамаск, и отметил позитивную динамику мирного урегулирования. В свои дома сегодня вернулись свыше 1,85 миллионов сирийцев. Растет поток беженцев из-за рубежа, в частности, из Иордании и Ливана. С начала года из-за рубежа вернулись более 539 тысяч сирийских беженцев.

Ситуация в Сирии
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Несмотря на сохранение катастрофического положения в лагерях Рукбан и Эль-Холь на оккупированной США территории САР, из Рукбана удалось вернуть 17 тысяч сирийцев (из 41 тысячи, по данным ООН).

На территории САР к сегодняшнему дню восстановлены 5906 жилых домов, 332 медицинских учреждения, 1539 школ, 333 объекта водоснабжения, тысячи промышленных предприятий.

Михаил Мизинцев отметил позитивную роль ООН в сирийском урегулировании. А представитель ООН в Дамаске Корин Флейшер высоко оценила мирные усилия российской стороны и Дамаска. 

На днях начнется реализация плана ООН, и это позволит выводить из лагеря Рукбан до 3500 беженцев в сутки.

Процессу мирного урегулирования в САР мешают враждебные пропагандистские усилия западных государств и оккупация армией США отдельных районов, которые остаются питательной почвой для террористических группировок. Так, лагеря Рукбан и Эль-Холь - под контролем американцев - по-прежнему служат прибежищем террористов, использующих беженцев (в большинстве - женщин и детей) как прикрытие.

Дамаск отметил, что негативную гуманитарную ситуацию в лагере Рукбан формируют и контролируют исключительно Соединенные Штаты.

Флаг Организации объединенных наций
© Flickr / sanjitbakshi
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Национальный центр управления обороной РФ подчеркнул, что незаконное присутствие войск США на оккупированной территории САР - основное препятствие для мирного урегулирования, и в этом его поддержали представители координационного штаба Сирии. Стороны отметили: сегодня и на ближайшую перспективу главной задачей мирного урегулирования остается вывод американских войск с территории САР (и это 55-километровая зона Эт-Танф).

Сегодня в Сирии много сложных проблем, но согласованные Дамаском и Москвой планы будут неукоснительно выполнены. Михаил Мизинцев подчеркнул, что при активном содействии гуманитарных структур ООН мир в Сирии наступит быстрее.

Теги:
США, Дамаск, Москва, Сирия, Россия



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