Умер актер Рутгер Хауэр

Рутгер Хауэр умер еще 19 июля, а похоронили его вчера, 24 июля.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Нидерландский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Агент Хауэра сообщил, что актер умер еще 19 июля в своем доме в Нидерландах, а его похороны состоялись в среду, 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года, он долгое время играл в театре, а в кино и на телевидении начал появляться в середине пятидесятых.

Знаковой работой в карьере Хауэра стал фильм Пола Верховена "Турецкие наслаждения", которую номинировали на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Наибольшую известность актеру принесла роль репликанта Роя Батти в картине Ридли Скотта "Бегущий по лезвию".