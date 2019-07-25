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Актер Рутгер Хауэр

Умер актер Рутгер Хауэр

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Рутгер Хауэр умер еще 19 июля, а похоронили его вчера, 24 июля.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Нидерландский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Агент Хауэра сообщил, что актер умер еще 19 июля в своем доме в Нидерландах, а его похороны состоялись в среду, 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года, он долгое время играл в театре, а в кино и на телевидении начал появляться в середине пятидесятых.

Знаковой работой в карьере Хауэра стал фильм Пола Верховена "Турецкие наслаждения", которую номинировали на премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Наибольшую известность актеру принесла роль репликанта Роя Батти в картине Ридли Скотта "Бегущий по лезвию".

Теги:
киноиндустрия, Кино, похороны, Нидерланды, Нидерланды, актер, актер, знаменитости, смерть



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