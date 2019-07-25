Алмазбек Атамбаев призывает власти прекратить преследование

Экс-глава Кыргызстана рассказал, о чем он беседовал с Путиным в Кремле и чего хочет он нового президента республики Сооронбая Жээнбекова.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Алмазбек Атамбаев сделал публичное заявление после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

На встрече они обсудили ситуацию в регионе и республике.

Российский лидер подчеркнул, что он "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

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Атамбаев в свою очередь заявил, что Россия вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером Кыргызстана, "но свои внутренние проблемы мы будем решать сами" и "обе стороны конфликта должны приложить для этого усилия".

"Власть должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Как только увидим такие шаги со стороны Жээнбекова, повестка дня оппозиции сразу изменится", - сказал экс-глава РК.

Напомним, что парламент РК 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией.

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Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

С приходом Жээнбекова к власти за полтора года в Кыргызстане были арестованы несколько человек из ближайшего окружения Атамбаева. По подозрению в коррупции задержаны два бывших премьер-министра, два мэра столицы, а также ряд других экс-министров и депутатов.