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Петля на виселице

Федеральные власти США возобновят смертные казни

© pixabay.com
В мире
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На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Федеральные власти США после двадцатилетнего перерыва возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В публикации говорится, что генпрокурор Уильям Барр уведомил о принятом решении исполняющего обязанности главы Федерального управления тюрем США Хью Гурвица и поручил тому назначить даты казни для пяти преступников, совершивших особо тяжкие преступления — убийства, истязательства и изнасилования, в том числе детей и пожилых.

Казнь будет проводиться с использованием препарата, который уже используется в трех штатах — Джорджии, Техасе и Миссури. В больших дозах этот препарат вызывает смерть от остановки дыхания. 

Его применение одобрено в том числе и Верховным судом США как соответствующего восьмой поправке Конституции страны, запрещающей применение чрезмерных наказаний, в том числе при осуществлении смертной казни.

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С 2014 года этот препарат использовался в 14 штатах при 200 казнях.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом властям штатов было разрешено самостоятельно определять, отменять высшую меру наказания или нет.

В числе штатов, где смертная казнь запрещена, — Нью-Йорк, Миннесота, Нью-Джерси, округ Колумбия.

В Узбекистане смертную казнь отменил первый президент республики Ислам Каримов. Указ был издан в августе 2005 года. В июне 2007-го Сенат Олий Мажлиса принял новый закон, который внес поправки в три кодекса — Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный. Документ вступил в силу с 1 января 2008 года. На смену смертной казни пришли длительное или пожизненное тюремное заключение.

Теги:
преступность, смертная казнь, США



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