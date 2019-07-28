МИД: узбекистанцы не пострадали при обрушении клуба в Корее

Напомним, что спортсмены и члены узбекской спортивной делегации находились в Кванджу и принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Граждан Узбекистана нет в списках жертв и пострадавших в результате инцидента в одном из ночных клубов в Кванджу, сообщает МИД республики.

Напомним, что спортсмены и члены узбекской спортивной делегации находились в Корее и принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Ранее СМИ заявляли, что среди пострадавших числились граждане Узбекистана.

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о "несчастном случае", который произошел с участниками чемпионата мира в Кванджу. Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, когда рухнул внутренний балкон в ночном клубе Coyote Ugly около 2 часов ночи по местному времени. В этот момент в клубе присутствовали члены ватерпольных команд, которые отмечали окончание женского турнира на чемпионате мира.