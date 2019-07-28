Хорезмский кукловод поражает публику в Стамбуле - видео

Мастер из Узбекистана приводит в восторг туристов и местных жителей турецкого мегаполиса.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео. На нем - кукловод устроил настоящее представление для собравшихся на площади в Стамбуле. Многие решили поделиться этим в Facebook.

Стоит отметить и музыкальное сопровождение. Для детей это настоящий праздник. Вокруг танцовщицы, которой искусно управляет кукловод сразу собралась толпа зевак. Кто-то пытается танцевать рядом, кто-то снимает видео, а кто-то решает поддержать представление аккомпанементом. Такое зрелище всегда привлекает внимание и срывает аплодисменты.