14:12 28 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Узбекские куклы

Хорезмский кукловод поражает публику в Стамбуле - видео

© ИА «Жахон» / Анвар Ильясов
В мире
Получить короткую ссылку
27 0 0

Мастер из Узбекистана приводит в восторг туристов и местных жителей турецкого мегаполиса.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео. На нем - кукловод устроил настоящее представление для собравшихся на площади в Стамбуле. Многие решили поделиться этим в Facebook.

Стоит отметить и музыкальное сопровождение. Для детей это настоящий праздник. Вокруг танцовщицы, которой искусно управляет кукловод сразу собралась толпа зевак. Кто-то пытается танцевать рядом, кто-то снимает видео, а кто-то решает поддержать представление аккомпанементом. Такое зрелище всегда привлекает внимание и срывает аплодисменты. 
Теги:
узбекистанец, танец, Стамбул, смешное видео, видеоролик, Видео



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и рэпер Питбуль выступают на премии American Music Awards в 2011 году
Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото
Самый милый подарок: что преподнесли финским таможенникам - видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054