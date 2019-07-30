В России могут заблокировать сервис BlaBla Car

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В России предложили заблокировать сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов, сообщает RT со ссылкой на газету "Известия".

Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля.

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Документом предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с "осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых "Яндекс.Автобусы", а также страницы на "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и OneTwoTrip.

Напомним, в декабре 2018 года пропала женщина, выехавшая на своей машине из Москвы в Тулу. По данным следствия, у метро на юге Москвы она взяла попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar.

Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска. Вечером 27 декабря поступило сообщение об исчезновении женщины, возбуждено дело об убийстве. Следователям удалось установить личность подозреваемого, им оказался житель Серпухова 1979 года рождения. Мужчину задержали, он признал свою вину. Суд арестовал подозреваемого.